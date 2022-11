In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird zu Beginn der neuen Woche meist stark bewölktes, teils regnerisches Wetter erwartet. Bei Höchstwerten von 7 bis 12 Grad wird der Montag vornehmlich stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Norden kann am Vormittag teils auch die Sonne scheinen. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Süden dann stellenweise Schauer auf. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei gebietsweisen Schauern bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen erneut meist stark bewölkte Bedingungen. Zeitweise wird mit etwas Regen gerechnet, vor allem am Nachmittag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad, in Hochlagen bei 9 Grad. Es weht ein mäßiger Südwind, der teils böig auffrischen kann. In der Nacht zum Mittwoch soll es verbreitet regnen. Der Mittwoch beginnt laut DWD stark bewölkt, ehe der Regen ostwärts abzieht. Nachmittags ist laut Vorhersage dann mit Auflockerungen bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad zu rechnen.

