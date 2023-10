Der Start in die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland gestaltet sich bewölkt. Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montag trotz vieler Wolken aber regenfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad. In der Nacht zum Dienstag fallen sie auf kühlere 12 bis 7 Grad. Tagsüber weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. Laut DWD kann sich in der Nacht zu Dienstag vereinzelt Nebel bilden.

Am Dienstag soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland freundlicher werden. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 25 Grad. Am Mittwoch scheint dann sogar die Sonne. Laut DWD soll es einen leichten Temperaturanstieg geben und die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 22 und 26 Grad. Nachts kühlt es sich auf 15 bis 11 Grad ab.

