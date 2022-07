In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird heißes Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 29 bis 34 Grad und im Bergland bei 26 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden sind demnach zeitweise auch einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen in Großstädten lediglich auf etwa 20 Grad ab, außerhalb davon auf 17 bis 14 Grad und in der Eifel auf 11 Grad.

Am Donnerstag ziehen dem Wetterbericht zufolge zunächst dichtere Wolkenfelder übers Land, im Verlauf des Tages gibt es jedoch Aufheiterungen. Zunächst im Norden und Westen, später im Osten und Süden werden einzelne Schauer erwartet. Ab dem Abend könne es im äußersten Südwesten möglicherweise zu Hitzegewittern kommen, hieß es. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad, in Hochlagen auf 24 Grad. Am Freitag wird es laut DWD verbreitet sonnig, im Norden teils bewölkt. Bei Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad im Norden und 25 bis 28 Grad im Süden bleibt es trocken.