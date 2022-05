Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland starten in einen sehr warmen und heiter bis sonnigen Mittwoch. Der Tag wird trocken und tagsüber teilweise wolkig bei Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Vorderpfalz steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 31 Grad an, in Hochlagen hingegen nur auf um die 23 Grad. Bei mäßigem Wind aus Südwest entstehen zudem starke Böen bis zu 60 Kilometer die Stunde und im Bergland sogar einzelne stürmische Böen bis zu 70 Kilometer die Stunde. In der Nacht auf Donnerstag bleiben einige Wolken bestehen und die Temperaturen fallen auf zwischen 16 und 13 Grad, in der Eifel bis zu acht Grad.