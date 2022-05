Mit Wolken und etwas Regen vor allem im Norden beginnt der Brückentag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Erst nachmittags zeige sich die Sonne, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach voraus. Die Temperaturen steigen demnach maximal auf 18 bis 22 Grad, in höheren Lagen bleibt es bei 15 Grad. Dazu ist es stellenweise windig. Ähnlich wird der Vorhersage zufolge der Samstag, bei 15 bis 19 Grad ist es noch etwas kühler. Der Sonntag bringt laut DWD dem Süden sonnige Abschnitte. Ansonsten ziehen Wolken auf, aus denen es auch regnen kann. Mit 14 bis 17 Grad wird es nochmals kühler. In Hochlagen bleibt es laut DWD bei zwölf Grad.