In der neuen Woche steigen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Temperaturen auf bis zu über 30 Grad. Der kühlste Tag werde der Montag mit maximal 24 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Dienstag gebe es bereits mehr Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag könne es dann bis zu 31 Grad geben, so der Meteorologe. Es bleibt niederschlagsfrei und sonnig.