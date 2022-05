Rheinland-Pfalz ist in den Frühjahrsmonaten die zweitwärmste Region in Deutschland gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag auf Grundlage vorläufiger Messergebnisse mitteilte, lag die Temperatur zwischen März und Mai bei durchschnittlich 10,1 Grad Celsius. Der Mittelwert der international üblichen Referenzperiode 1961-1990 liegt bei 8,1 Grad Celsius. Insgesamt wurden 695 Sonnenstunden gezählt, deutlich mehr als im vieljährigen Vergleich (455 Stunden).