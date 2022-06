Ein Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland zu Beginn der neuen Wochen. Teils heiter, teils stark bewölkt soll es am Pfingstmontag werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Ab dem Nachmittag sind vereinzelte Schauer und kurze Gewitter möglich. Warm wird es trotzdem bei Temperaturen von 21 bis 24 Grad. Die Nacht zum Dienstag wird den Angaben zufolge wechselnd bewölkt. Örtlich sind Schauer möglich bei Tiefstwerten von 15 bis 10 Grad.