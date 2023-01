Zur Wochenmitte bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland grau und kalt. Am Mittwoch sei es tagsüber meist bedeckt und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen maximal null bis sechs Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bewölkt, örtlich sind jedoch Sprühregen und Glatteis bei Tiefstwerten zwischen null und drei Grad möglich.