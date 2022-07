Zu Beginn der Woche steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Hitze-Episode ins Haus. Am Montag ist es sonnig bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Der heißeste Tag der Woche wird demnach der Dienstag: Die Temperaturen erreichen verbreitet 35 bis 39 Grad. An Mosel, Saar und Rhein sind lokal 40 Grad möglich. Es bleibt sonnig und trocken.