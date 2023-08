Das regnerische Wetter geht auch am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter. Am Sonntag zeigen sich oft dichte Wolken, gebietsweise fällt schauerartiger und teils gewittriger Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen nur kühle 15 bis 19 Grad, im höheren Bergland etwa 13 Grad. In der Nacht zum Montag regnet es mancherorts weiter, es kühlt sich auf 12 bis 8 Grad ab.