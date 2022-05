Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat sich beim Autobauer Ford in Dearborn (Detroit) in den USA für den Standort im Saarland stark gemacht. «Das war ein wichtiges Gespräch, das Vertrauen vertieft hat», teilte sie nach ihrem Besuch am frühen Donnerstag mit. «Das Gespräch war offen und konstruktiv, sein Inhalt bleibt vertraulich.» Rehlinger war am Mittwoch mit dem Saar-Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) zu Ford nach Detroit geflogen, um für eine Zukunftsperspektive des Ford-Standortes in Saarlouis zu werben.