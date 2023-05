Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und zwei Mainzer Forschungsinstitute erhalten bis 2027 rund 20 Millionen Euro an Drittmitteln zur Forschung in den Bereichen Material und Medizin. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert neben der Mainzer Uni auch das Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme (IMM), das Max-Planck-Institut für Polymerforschung sowie Kooperationspartner an den Universitäten in Heidelberg und Tübingen. Das teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium in Mainz am Freitag mit.