Für das Sommersemester müssen sich Studierende in Mainz, Trier und Kaiserslautern auf höhere Mieten bei WG-Zimmern einstellen. Durchschnittlich 485 Euro müssen Wohnungsuchende in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt pro Monat für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft berappen, so das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Moses Mendelssohn Instituts und des Immobilienportals WG-Gesucht.de. Damit seien dort die Mieten innerhalb der letzten zwölf Monate um 12,8 Prozent gestiegen. In Trier erhöhten sich der Erhebung zufolge die monatlichen Zimmer-Mieten zwischen den Sommersemestern 2022 und 2023 von 360 Euro auf 389 Euro und in Kaiserslautern von 341 auf 361 Euro.