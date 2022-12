Eine 59-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Worms in einen Bach gestürzt und ums Leben gekommen. Die Frau war am Dienstagnachmittag in einer S-Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anschließend habe sie eine Mittelinsel überfahren und sei dann in den angrenzenden Seebach gefahren. Sie starb den Angaben zufolge noch vor Ort. Die Ursache für den Unfall war am Dienstagabend noch unklar. Ein medizinischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.