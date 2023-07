Die diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms haben mehr als 21.000 Zuschauer vor der Nordseite des Kaiserdoms angezogen. Das entspreche einer "hervorragenden Auslastung von 90 Prozent", bilanzierte die Festspielgesellschaft anlässlich der letzten Vorstellung in diesem Sommer am Sonntag.