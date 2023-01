Die Polizei Worms fahndet nach einem Mann, der am Samstagabend zwei Passanten ohne ersichtlichen Grund mit einer Waffe bedroht haben soll. Der schätzungsweise 50 Jahre alte Mann habe auch einen Schuss in die Luft abgegeben, teilten die Ermittler mit. Das bedrohte Paar sei umgehend geflohen und habe die Polizei alarmiert. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen, fehlte von dem Täter auch am Sonntag zunächst jede Spur, wie ein Polizeisprecher sagte.