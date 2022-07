Eine Fahrradfahrerin ist am Montag an einer Kreuzung in Worms bei einem Unfall unter einem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 38-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erwischte die Radfahrerin demnach beim Abbiegen auf der Kreuzung, als die Frau auf ihrem Fahrrad die Straße überquerte. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang aufklären. Der Kreuzungsbereich blieb laut Polizei nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt.