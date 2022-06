Bei einem Familienstreit in Worms hat ein 28-jähriger Mann seinen Bruder mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Waffe wurde am Mittwoch von hinzugerufenen Einsatzkräften sichergestellt, ebenso wie eine geringe Menge Drogen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der ältere Bruder habe bei dem Einsatz zudem die Beamten beleidigt. Gegen beide Männer wurden Verfahren eingeleitet, sie erhielten auch einen Platzverweis für die Innenstadt.