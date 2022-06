Ein unbekannter Täter hat auf der Bahnstrecke zwischen Worms und Osthofen vier Ankerkabel an Bahnmasten entfernt und dadurch für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Polizei bemerkte die Manipulation als sich der Stromabnehmer eines Güterzuges am Dienstag auf der Strecke in einem zu tief hängenden Spannungsseil verfing, wie die Behörde am Mittwochmorgen mitteilte.