Nach einem eskalierten Streit von bis zu 20 Menschen in Worms sucht die Polizei nach Zeugen. In der Innenstadt sollen am frühen Sonntagmorgen etwa 15 bis 20 Menschen mit Stühlen, Tischbeinen und Gürteln aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien mindestens vier Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchtete ein Großteil der Beteiligten in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe waren zunächst ungeklärt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können.