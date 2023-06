Rund 3,5 Kilo Haschisch hat ein Spürhund des Luxemburger Zolls bei einer Kontrolle an der Grenze zu Frankreich in einem Auto entdeckt. Das Rauschgift sei in einem professionell verbauten Schmuggelversteck im Frontraum und Unterboden des Fahrzeugs versteckt gewesen, teilte der Zoll am Donnerstag in Luxemburg mit.