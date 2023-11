Die Musikschulen müssen nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Kulturministerin Katharina Binz auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. "Der Landesverband der Musikschulen erstellt - auch in Absprache mit uns - gerade ein Zukunftskonzept", sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Die Rahmenbedingungen einer Musikschule haben sich in den vergangenen Jahren fundamental geändert."