Bei einer Übung des Technischen Hilfswerks in Zweibrücken ist ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann am Samstag durch einen an einem Kran befestigten Steinblock zu Boden geschleudert. Dabei habe er schwere Verletzungen am Oberschenkel erlitten. Der 21-Jährige sei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Nähere Einzelheiten zu dem Unfall wurden zunächst nicht bekannt.