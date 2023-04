Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 8 bei Contwig in der Südwestpfalz ist ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah er am Samstag beim Wechsel auf die Überholspur den Wagen eines 31-Jährigen. Der Motorradfahrer stieß mit dem Auto zusammen, wurde dann in einen weiteren Wagen geschleudert und stürzte. Er kam schwer verletzt in die Uniklinik Homburg, einer der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die A8 musste anschließend voll gesperrt werden.