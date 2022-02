Rheinland-Pfalz und Saarland: Ungemütliches Wetter erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf windiges, teils stürmisches Wetter einstellen. Der Dienstag startet zunächst bewölkt und überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ab Mittag sollen sich von Westen die Wolken verdichten. Nachmittags komme Regen auf, der sich bis zum Abend ostwärts ausbreite. Es sei mit starken, teils stürmischen Böen bei Höchstwerten zwischen sieben bis elf Grad zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch zieht demnach der Regen nach Westen ab. Örtlich bestehe Glätte- und Nebelgefahr. Die Temperaturen fallen auf vier bis ein Grad.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf windiges, teils stürmisches Wetter einstellen. Der Dienstag startet zunächst bewölkt und überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ab Mittag sollen sich von Westen die Wolken verdichten. Nachmittags komme Regen auf, der sich bis zum Abend ostwärts ausbreite. Es sei mit starken, teils stürmischen Böen bei Höchstwerten zwischen sieben bis elf Grad zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch zieht demnach der Regen nach Westen ab. Örtlich bestehe Glätte- und Nebelgefahr. Die Temperaturen fallen auf vier bis ein Grad.

Am Mittwoch wird das Wetter laut DWD sonnig. Zunächst gebe es Nebel und Wolken, die sich im Laufe des Tages auflösten. Es bleibe überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen neun bis dreizehn Grad.