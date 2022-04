Die Corona-Inzidenz in Bayern ist weiter gesunken. Am Samstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin einen Wert von 772,0 an - nach 788,0 am Vortag. Am Donnerstag hatte der bayerische Wert noch bei 839,8 gelegen.

Bei den Corona-Zahlen ist aber weiter zu berücksichtigen, dass Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle ausgehen - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen beziehungsweise auch nur noch schwer an einen PCR-Test herankommen. Nur diese aber zählen in der Statistik.

In Bayern meldete das RKI am Samstag 13.721 neue Covid-19-Fälle, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vortag bedeutete. Die Zahl der Todesfälle hingegen stieg um 33 auf 23.559. In Bayern waren die Inzidenzen demnach in Ansbach (1302,8) sowie den Landkreisen Bayreuth (1131,4) und Bad Kissingen (1085,6) am höchsten.