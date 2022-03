Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz im Saarland bleibt auf hohem Niveau. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag bei 2286,4 (Stand 3.20 Uhr), nach 2287,9 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden 1346 Corona-Neuinfektionen registriert. Laut RKI wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im Saarland sind 1504 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Auf den Intensivstationen saarländischer Krankenhäuser lagen 57 erwachsene Patienten mit Covid-19, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht (Stand 7.05 Uhr). Zehn dieser Patienten mussten beatmet werden.