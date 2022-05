Die Corona-Inzidenz in Berlin stagniert. Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen erneut bei knapp 458, ebenso wie am Vortag. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Bundesweit liegt die Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei 592.