Corona-Inzidenz in Hessen sinkt auf 945,5

Die Corona-Inzidenz in Hessen ist zu Wochenbeginn gesunken. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag bei 945,5 nach 970,6 zuvor, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Innerhalb eines Tages wurden demnach 1577 neue Ansteckungen bekannt. Seit Beginn der Pandemie gab es damit im Bundesland 1 676 385 nachgewiesene Corona-Fälle. Im Zusammenhang mit dem Virus starben bislang 9847 Hessinnen und Hessen.

Auch die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz ist zurückgegangen. Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am Montag bei 4,83 nach 5,12 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert 4,35 betragen. Er gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin vom Montag 136 erwachsene Patienten mit Covid-19, von denen 61 invasiv beamtet werden mussten (Stand 12.05 Uhr).