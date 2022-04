In der Corona-Pandemie sinkt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen wieder. Binnen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter pro 100 000 Einwohner 764,1 Neuinfektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montagmorgen hervorgeht. Am Sonntag hatte der Wert bei 772,4 und am Montag vor einer Woche bei 768,1 gelegen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland kamen binnen 24 Stunden zuletzt 6014 Corona-Fälle hinzu, ein Mensch starb in Zusammenhang mit einer Infektion. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten in NRW betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 6,74 Prozent und damit etwa so viel wie an den Vortagen.