Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist am Dienstag deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1301,3 an, am Vortag waren es 1374,4. Damit liegt Sachsen nur noch knapp über dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 1293,6. Innerhalb von 24 Stunden kamen im Freistaat 5081 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu. Es wurden fünf weitere Todesfälle verzeichnet.

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist am Dienstag deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1301,3 an, am Vortag waren es 1374,4. Damit liegt Sachsen nur noch knapp über dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 1293,6. Innerhalb von 24 Stunden kamen im Freistaat 5081 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu. Es wurden fünf weitere Todesfälle verzeichnet.

Am stärksten war das Infektionsgeschehen am Dienstag den Angaben nach im Erzgebirgskreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 640,5. Den geringsten Wert hatte der Landkreis Görlitz mit 730,0 - hier ist die Inzidenz weiter rückläufig. Alle anderen Landkreise und die drei kreisfreien Städte liegen über der Marke von 1000. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 gab es in Sachsen nachweislich 997 001 Corona-Infektionen, 14 381 Menschen starben an oder mit dem Virus.