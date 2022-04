Eine Mitarbeiterin hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg gehen zurück

RKI-Zahlen Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg gehen zurück

Erneut sind die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg leicht gesunken. In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen knapp 916 Neuinfektionen auf 100 000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervor. Mitte der Woche lagen die Werte zum Teil deutlich über 1000. Berlin hat damit weiterhin die niedrigste Zahl aller Bundesländer. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1586.

6562 neue Corona-Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei knapp 912 000. Drei neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden bislang 4384 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz bei knapp 1125. Mitte der Woche betrug der Wert noch mehr als 1200. 4959 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei knapp 691 000 lag. Es gab sieben neue Todesfälle, insgesamt starben inzwischen 5424 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.