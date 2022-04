Die Corona-Inzidenzen sind in Hessen deutlich gesunken. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Dienstag 786,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Einen Tag zuvor lag dieser Wert bei 906,7. Die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden bei 3,31 nach 4,35 am Montag. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 6,31.