Die Corona-Inzidenz in Brandenburg hat sich erneut kaum verändert und lag am Donnerstag bei rund 1440. In den Tagen zuvor hatte der Wert, der die Ansteckung je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, laut dem Lagebild des Robert Koch-Instituts meist leicht über 1400 gelegen. Innerhalb eines Tages kamen 7779 neue Infektionen hinzu. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stieg um 12 auf 5276.

