Rock'n'Roller Ted Herold ist tot

Die Höhepunkte seiner Karriere feierte der «deutsche Elvis» Ted Herold Ende der 50er Jahre. Songs wie «Moonlight», «Hula Rock» und «So schön ist nur die allererste Liebe» verzückten die Jugend. Nun ist er mit 79 Jahren gestorben.

Der deutsche Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist tot. Er kam am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag. Herold wurde 79 Jahre alt. Zuerst hatte die «Bild-Zeitung» berichtet.

Für seine Fans war er der «deutsche Elvis». Die Karriere des Rock'n'Rollers Ted Herold hatte schon als Schüler in den 1950er Jahren begonnen - immer orientiert an seinen Vorbildern Bill Haley, Buddy Holly und Elvis Presley. Hits wie «So schön ist nur die allererste Liebe», «Hula Rock» oder sein größter Erfolg «Moonlight» sicherten ihm Top-Plätze in den Charts.

Geboren als Harald Schubring am 9. September 1942 in Berlin, wurde der Musiker 1958 sehr jung entdeckt. Damals vermittelte ihm der Vater einer Klassenkameradin einen Kontakt zu einer Plattenfirma. Einige Jahre lang gab er vor allem deutsche Cover-Versionen von Elvis Presley zum Besten. Den «King of Rock'n'Roll» soll Herold auch einmal persönlich getroffen haben.

Schon nach einigen Jahren kam ein Karriere-Knick. «1961 war der Rock'n'Roll dann praktisch tot. Die Leute wollten was Neues», hatte sich Herold 2012 zu seinem 70. Geburtstag erinnert. Twist war angesagt, dann kamen die Beatles und die Rolling Stones. So wurde es Ende der 60er deutlich ruhiger um den deutschen Rock'n'Roller.

Udo Lindenberg entdeckte Herold knapp zehn Jahre später wieder. 1977 gewann er ihn für seine Platte «Panische Nächte». Herold begleitete Lindenberg dann auch bei dessen Deutschlandtour. Ein neuer Durchbruch für Ted Herold, neue Songs und Verträge folgten. Seine alten Titel kamen allesamt als CD auf den Markt. Der Sänger war wieder obenauf, gab Konzerte, war gefragter Gast bei Gala-Veranstaltungen oder in TV-Sendungen. 2016 nahm er Abschied von der Bühne.

Der Stuckateurssohn hatte parallel zur Musik in Wetzlar eine Ausbildung zum Elektrotechniker begonnen. Er heiratete, wurde 1977 Handwerksmeister. 2002 ging er zum zweiten Mal eine Ehe ein und heiratete seine Lebensgefährtin Manuela. Das Paar lebte in Dortmund.