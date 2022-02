Rohstoffpreise: Wohnungsunternehmer fordern Unterstützung

Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Aus Sicht des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) ist der Bau von bezahlbaren Wohnungen aufgrund der verschärften Klimaschutzanforderungen und der hohen Baupreise nur mit zusätzlicher Förderung machbar. «Einmal mehr zeigt sich, was für Chaos Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der KfW-Förderung angerichtet hat», sagte VNW-Direktor Andreas Breitner am Donnerstag in Schwerin. Die Förderbanken der Länder müssten jetzt einspringen und eine Baukostenbremse installieren.

Aus Sicht des VNW treffen sie die gestiegenen Kosten bei Baustoffen wie Holz und Stahl besonders, da sie als soziale Vermieter die Mehrkosten nicht an die Mieterinnen und Mieter weitergeben wollen und können. «Wer sich nur eine Wohnung für 6,80 Euro pro Quadratmeter Monatsmiete leisten kann, der steht bei einer Erhöhung um 20 oder 30 Cent pro Quadratmeter vor einem unlösbaren Problem», so der Vermieterverband.