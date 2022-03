Roppel wird Vorstandsvorsitzender von Plan International

Stephan Roppel wird ab Samstag neuer Vorstandsvorsitzender der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland. Der 57-Jährige löse Werner Bauch ab, der seit 1997 an der Spitze gestanden habe und zu seinem 75. Geburtstag den Vorsitz abgeben wolle, teilte die Organisation am Donnerstag in Hamburg mit. Von Roppels Erfahrung an der Spitze von Wirtschaftsunternehmen werde Plan International Deutschland profitieren.

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Bauch, der 1989 zu den Gründern von Plan International Deutschland in Hamburg gehörte, soll den Angaben zufolge Ehrenvorsitzender werden.

«Mädchen und Jungen sollen sich frei entfalten können mit der Chance auf ein selbstbestimmtes Leben», sagte Roppel. «Die aktuellen Herausforderungen könnten größer nicht sein. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werfen viele Fortschritte in der Entwicklungszusammenarbeit zurück. Deshalb werden wir mithilfe unserer Patinnen und Paten unser weltweites Engagement für Kinder weiter stärken.»