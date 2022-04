Ein Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in Raubling (Kreis Rosenheim) am Donnerstag lebensbedrohlich verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den 59-Jährigen am Nachmittag aus der Wohnung im ersten Obergeschoss, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Zunächst war unklar, wieso das Feuer ausbrach. Die Kriminalpolizei ermittelt.