Rostock bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Die Stadt Rostock bereitet sich wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Unterbringung von Geflüchteten vor. «In diesen Stunden gilt unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine und ebenso auch deren Verwandten und Freunden in Deutschland und ganz konkret hier bei uns in Rostock, die stündlich um das eigene oder das Leben ihrer Familien, ihrer Kinder und ihrer Freunde bangen müssen», sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen am Mittwoch in Rostock. Den Angaben zufolge haben 1400 Bürgerinnen und Bürger der Stadt ukrainische Wurzeln.

Um die Unterbringung, Betreuung und sonstige Hilfe für die Flüchtlinge soll sich der Stadt zufolge das Amt für Jugend, Soziales und Asyl kümmern. Kurzfristig will Rostock insgesamt bis zu 300 Betten zur Verfügung stellen.