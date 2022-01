Rostock leiht nach HSV-Profi Meißner auch Sikan aus

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock nach Stürmer Robin Meißner vom Ligarivalen Hamburger SV in Danylo Sikan einen weiteren Offensivakteur verpflichtet. Wie die Mecklenburger am Montag mitteilten, wird auch der 20 Jahre alte Angreifer vom ukrainischen Spitzenclub Schachtar Donezk bis zum Saisonende ausgeliehen. Auf ein solches Leihgeschäft hatte sich Hansa am Sonntagabend mit dem HSV auch über Meißner geeignet, dessen Kontrakt ebenso bis Sommer läuft.

«Für seine gerade mal 20 Jahre ist Danylo in seiner fußballerischen Entwicklung schon enorm weit und kann bereits auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken», sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Er habe «sowohl bei Donezk als auch als ukrainischer U-Nationalspieler gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht und auf hohem Niveau bestehen kann», sagte Pieckenhagen über Sikan, der am Dienstag beim FC Hansa in den Trainingsbetrieb einsteigen soll.

Der Mann vom Erstliga-Spitzenreiter und Champions-League-Teilnehmer Donezk hat viermal für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gespielt, kam aber im Verein zuletzt nur noch selten zum Einsatz. Sein Vertrag in Donezk läuft bis 2023. Hansa-Trainer Jens Härtel erhofft sich durch das neue Sturmduo Entlastung für Torjäger John Verhoek, der knapp die Hälfte aller 21 Hansa-Saisontore erzielt hat.