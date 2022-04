Die Studierendenvertretung der Uni Rostock fordert vom Wissenschaftsministerium in Schwerin eine Klarstellung zur Abschaffung der sogenannten Wohnsitzprämie. «Neben den fatalen Auswirkungen auf die Universität, die aus diesen Geldern unter anderem die Lehre finanziert, hat der Wegfall dieser Zuwendung auch massive Konsequenzen für die Studierendenschaft», hieß es in einer Mitteilung des Allgemeinen Studierendenausschusses am Donnerstag in Rostock.

Den Angaben zufolge finanzieren die Studierenden mit einem Teil der Gelder, die das Land an die Universitäten für alle Studierenden mit Erstwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern zahlt, eigene Projekte. Hierzu gehöre unter anderem das Kulturticket, das Studierenden den kostenfreien Zugang zu Kulturveranstaltungen ermöglicht. «Andere Projekte wie das "Buddy-Programm" für internationale Studierende und die Semesterticketrückerstattung bei finanzieller Notlage werden ohne die Wohnsitzprämie nicht in der bisherigen Art umzusetzen sein», hieß es weiter.