Rostocker Weihnachtsmarkt: «Wir machen weiter»

Auch bei einer Verschärfung der Zugangsvoraussetzungen zum Rostocker Weihnachtsmarkt hin zur sogenannten 2G-plus-Regel werden die Schausteller weitermachen. «Wir werden das ausprobieren», sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbands MV, Lothar Welte, am Montag der dpa. Er ging davon aus, dass diese Einstellung auch in den anderen Städten mit Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern übernommen wird.

Gilt die 2G-Plus-Regel, haben Ungeimpfte keinen Zugang. Geimpfte und Genese müssen zusätzlich einen Negativtest vorlegen. «Das wird sicherlich schwierig, aber wir stehen unseren Mann», sagte Welte. Diese Haltung werde von allen Betreibern getragen.

Die Besucher des Rostocker Weihnachtsmarkts gingen sehr freundlich miteinander um und seien auch sehr umsichtig, wenn es um die Einhaltung der Regeln geht, sagte Welte. Viele Menschen bedankten sich bei den Schaustellern und Betreibern der Buden dafür, dass sie da seien. Welte rechnete damit, dass die aktuellen Umsätze bei 45 bis 50 Prozent im Vergleich zu einem «Nicht-Corona-Jahr» liegen.