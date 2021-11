Rostocker Weihnachtsmarkt: Keine Bratwurst für Ungeimpfte

Wegen der steigenden Infektionszahlen gelten von Donnerstag an in Mecklenburg-Vorpommern strengere Auflagen. Davon ist auch der Rostocker Weihnachtsmarkt betroffen: Es gilt die 2G- statt wie bisher die 3G-Regel, wie die Chefin des Rostocker Großmarkts, Inga Knospe, am Mittwoch der dpa sagte. Nur wer geimpft oder genesen ist, bekommt an einer der sieben Ausgabestellen ein buntes Armbändchen. Wer das Bändchen vorweisen kann, bekommt etwas zu essen, zu trinken oder kann eines der Fahrgeschäfte nutzen. Ungeimpften bleibe das Band verwehrt, auch wenn ein Negativtest vorgelegt wird, sagte Knospe. Allerdings bekämen auch junge Menschen unter 18 Jahren, die einen Schülerausweis vorweisen können, das Bändchen.

Wegen der steigenden Infektionszahlen gelten von Donnerstag an in Mecklenburg-Vorpommern strengere Auflagen. Davon ist auch der Rostocker Weihnachtsmarkt betroffen: Es gilt die 2G- statt wie bisher die 3G-Regel, wie die Chefin des Rostocker Großmarkts, Inga Knospe, am Mittwoch der dpa sagte. Nur wer geimpft oder genesen ist, bekommt an einer der sieben Ausgabestellen ein buntes Armbändchen. Wer das Bändchen vorweisen kann, bekommt etwas zu essen, zu trinken oder kann eines der Fahrgeschäfte nutzen. Ungeimpften bleibe das Band verwehrt, auch wenn ein Negativtest vorgelegt wird, sagte Knospe. Allerdings bekämen auch junge Menschen unter 18 Jahren, die einen Schülerausweis vorweisen können, das Bändchen.

Insgesamt zeigte sich Knospe mit dem bisherigen Verlauf des Marktes zufrieden. «Die Leute sind da, sind verständnisvoll und freuen sich.» Der Besucherdruck sei nicht so hoch, «aber das ist ja angenehm.»