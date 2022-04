Ein Feuer hat in einer Lagerhalle einer Gärtnerei in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden von 500.000 Euro verursacht. Bei dem Brand in der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Traktoren, ein Bagger und eine Photovoltaik-Anlage beschädigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Flammen im Gerätehaus konnten gelöscht werden, bevor sie auf die Umgebung übergriffen. Verletzt wurde niemand.

