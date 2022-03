Bei einem Brand in einem Stall in Groß Meckelsen sind zahlreiche Kühe gestorben. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa/Symbolbild

In Groß Meckelsen im Landkreis Rotenburg ist eine Scheune mit Kühen völlig abgebrannt. Von den etwa 35 Tieren konnten am Sonntagabend nur wenige gerettet werden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohnhaus habe die Feuerwehr jedoch verhindert. Die Brandursache sei noch ungeklärt, es werde aber ein technischer Defekt vermutet. Insgesamt entstand demnach ein Schaden von etwa 250.000 Euro.

