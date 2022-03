Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) sind eine 82 Jahre alte Frau und ihr 81 Jahre alter Ehemann gestorben. Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Den Rettungskräften sei es nicht gelungen, die Senioren aus den Flammen zu retten. Beide konnten demnach nur noch tot geborgen werden. Das Wohnhaus sei vollständig ausgebrannt. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 400.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

