Roth: «Vielfalt unserer Gesellschaft ist etwas Schönes»

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich zum Jahreswechsel stark gemacht für Freiräume in Kultur und Gesellschaft. «Kunst und Meinungen brauchen Räume der Freiheit hier bei uns», hieß es am Freitag in einer Botschaft der Grünen-Politikerin zum neuen Jahr, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. «Sie brauchen ein vernünftiges Auskommen und soziale Sicherheit gerade in Zeiten der Pandemie.» Roth betonte dabei die Stärkung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern sowie die Sicherung der kulturellen Infrastruktur. «Ohne das ist alles stumm.»

«Wir wollen der Vielfalt Räume schaffen. Künstlerischen Ausdrucksformen, Inhalten und Menschen. Denn die Vielfalt unserer Gesellschaft ist etwas besonders Schönes», sagte Roth. «Deswegen wünsche ich uns allen mehr Teilhabe in der Gesellschaft der Vielen. Ohne das bleibt alles grau.» Sie wünsche «allen ein lebendiges, buntes und vielstimmiges 2022. In Respekt und Sorge für einander und in der Freude am Gemeinsamen.»

Besonders richtete Roth ihre guten Wünsche an «Künstlerinnen und Künstlern, Journalistinnen und Journalisten und alle, die sich für die Freiheit der Kunst und der Meinungen einsetzen und die genau deswegen an zu vielen Orten der Welt bedroht und verfolgt sind». Als Beispiele nannte sie Belarus, China, Russland, Afghanistan, Iran und die Türkei. 2022 solle «ein Jahr der Solidarität mit ihnen und der Empathie für sie» werden. «Ohne sie ist alles nichts», sagte Roth.