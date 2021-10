Rudolstädter Seniorenheim setzt auf Alpakas und Lamas

Zwei bis drei Mal im Jahr sollen die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Rudolstädter Seniorenheim Besuch von Alpakas und Lamas bekommen. Besonders demente Menschen reagierten gut auf die großen flauschigen, meist nur aus dem Fernsehen bekannte Tiere, sagte der Leiter der Rudolstädter Awo-Einrichtung, Tobias Zeilinger, am Rande einer solchen Aktion. Nach durchweg positiven Rückmeldungen habe man sich entschlossen, diese in der Einrichtung regelmäßig anzubieten.

Zwei bis drei Mal im Jahr sollen die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Rudolstädter Seniorenheim Besuch von Alpakas und Lamas bekommen. Besonders demente Menschen reagierten gut auf die großen flauschigen, meist nur aus dem Fernsehen bekannte Tiere, sagte der Leiter der Rudolstädter Awo-Einrichtung, Tobias Zeilinger, am Rande einer solchen Aktion. Nach durchweg positiven Rückmeldungen habe man sich entschlossen, diese in der Einrichtung regelmäßig anzubieten.

Auch für die Leiterin der Sozialen Betreuung im Awo-Seniorenheim, Antje Hedwig, ist der Einsatz der Alpakas ein besonderer Erfolg. Sie bucht unter anderem auch Jagdhornbläser oder Tanzgruppen für die 152 Personen starke Einrichtung. Die Bewohner gingen besonders offen mit den Tieren um.

Dass die Tiere sich streicheln ließen und ihr Fell weich sei, sei besonders toll. «Dieses Berühren und Anfassen und in Kontakt gehen ist doch was anderes», sagt Hedwig. Mittlerweile hätten bereits andere Thüringer Einrichtungen ihr Interesse an der tiergestützten Therapie bekundet und um Kontaktvermittlung gebeten.