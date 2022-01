Rückenrunden-Auftakt in der Champions League für Spandau

13 Tage nach dem Auswärtsspiel der Wasserfreunde Spandau 04 in der Champions League-Hauptrunde bei OSC Budapest treffen die Berliner am Dienstag (19.00 Uhr) in der Schwimmhalle Schöneberg erneut auf die Ungarn. Doch während vor zwei Wochen die Gastgeber wegen vieler Corona-Fälle und positiver Tests keine spielfähige Mannschaft aufbieten konnten, so dass die angereisten Spandauer kampflos zum Erfolg mit drei Punkten und 10:0 Toren kamen, wollen die Wasserfreunde diesmal im Becken siegen.

13 Tage nach dem Auswärtsspiel der Wasserfreunde Spandau 04 in der Champions League-Hauptrunde bei OSC Budapest treffen die Berliner am Dienstag (19.00 Uhr) in der Schwimmhalle Schöneberg erneut auf die Ungarn. Doch während vor zwei Wochen die Gastgeber wegen vieler Corona-Fälle und positiver Tests keine spielfähige Mannschaft aufbieten konnten, so dass die angereisten Spandauer kampflos zum Erfolg mit drei Punkten und 10:0 Toren kamen, wollen die Wasserfreunde diesmal im Becken siegen.

«Budapest ist trotz einiger offener Fragen weiterhin der Favorit gegen uns. Aber wenn wir als Mannschaft kompakt agieren und auch in der Offensive Antworten finden, sind sie auch zu gefährden», sagte Manager Peter Röhle. Abzuwarten bleibt, ob es weitere pandemiebedingte Ausfälle auf beiden Seiten gibt und ob beide Teams mit ihren stärksten Besetzungen antreten können.

Das Spiel in der Achtergruppe hat zum Auftakt der Rückrunde Schlüsselbedeutung im Kampf um den vierten Platz im Ranking, der den Einzug ins Final 8 des Königswettbewerbs Anfang Juni in Belgrad bedeuten würde. Aktuell liegen Pro Recco Genua, CN Marseille (je 18 Zähler), Jug Dubrovnik (12) und OSC Budapest (10) vorn. Spandau ist mit sieben Punkten Sechster.